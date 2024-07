Kohalikud gümnasistid proovivad taas kätt Arvamusfestivalil

Varsti juba tosin aastat on Arvamusfestival toonud Paidesse kokku mõttevahetajaid pea igast Eestimaa nurgast. Tänavu on festivali kavas 24 aruteluala, kus kahe päeva jooksul on võimalik kuulata ja osa võtta üle kahesajast arutelust. Üks nendest aladest, noorte ala, on juba teistkordselt usaldatud Paide gümnaasiumi tublide kooliõpilaste kätesse.