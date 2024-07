Laupäevase Järva Teataja tutvustus

* Eile sai Türi imekolmikute perel elatud kuu aega oma uues kodus Vabriku puiesteel. Sündmus on perele eriline, sest nüüd on pereemal ja lastel võimalik vabamalt liikuda ning nad ei pea viiendalt korruselt alla pääsemiseks abikäsi ootama. Ilusate ilmadega teevad kolmikud lõunauinaku maja ees õunapuu all ning ärkvel olles patsutavad vormidesse liivakooke koduhoovi liivakastis. «See on vabadus, mida olen pikalt oodanud,» rõõmustas kolmikute ema Külen Erala.

* Kui viimati nägime kohalikku tenniseentusiasmi Paide seltskonnaturniiridel, siis nüüd on ka Türi tenniseväljakutel olnud võimalik märgata suuremat sagimist kui kombeks. Seda just seetõttu, et käimasoleval suvekuul on Türi tenniseklubi alustanud iganädalaste tennisetrennidega. Kaks korda nädalas, teisipäeval ja neljapäeval, oodatakse väljakutele nii nooremaid kui ka vanemaid tennisesõpru spordiala baasteadmisi omandama ning lõbusalt aega veetma. Trennide algataja ja eestvedaja Kerttu Voor alustas tennise mängimist teises klassis endise Eesti parima naissportlase Tiiu Parmase käe all. Põhiliselt on ta oma oskusi arendanud aga Tallinnas Evald Kree Spordimaailmas, kus tema treeneriks oli kuulsa tennisisti Anett Kontaveidi ema Ülle Milk. «Kontaveidiga olen koos ka mänginud, aga meil on suur vanusevahe,» muheles Voor.

* Neljapäeva õhtul kohtusid UEFA Konverentsiliiga teise eelringi kohtumises Paide linnameeskond ja islandlaste Stjarnan FC. Islandlased näitasid kvaliteeti ning jätsid 2 : 1 võiduga korduskohtumiseks paksema kaardipaki enda taskusse.

* Siim Umerov on alles 26-aastane, kuid tema karjääris on toimunud palju. Ta võitis 2021. aastal 136 häälega kohaliku omavalitsuse valimised, kandideerides EKRE nimekirjas Kadrina vallas. Sama aasta oktoobris lahkus Umerov EKRE ridadest ebakõlade tõttu. Pärast lahkumist sai tema karjäär veelgi suurema hoo sisse, kui ta liitus 2022. aasta juulikuus Isamaaga. Järjepanu tulid uued võimalused – temast sai välisministri Urmas Reinsalu nõunik, Isamaa välissekretär ning Ismaa noorteühenduse Res Publica, uue nimega Noor Isamaa, esimees. 2023. aasta sügis tõi Umerovi ellu järjekordse uue väljakutse, temast sai Järva valla abivallavanem. Tänasel päeval rabab Umerov mitmel rindel, ta on samal ajal nii abivallavanem, Kadrina vallavolikogu liige, Isamaa välissekretär kui ka Noore Isamaa noorteühenduse esimees.

* Viimasel kahel aastal on meedias ilmunud lugematu hulk pilte Ukraina meestest, kes on verised ja sidemeis. Need mehed on kangelased, keda on vigastanud nende kodumaale tunginud Vene okupandid. Ukrainlane Ivan näeb välja pehmelt öeldes jube. Tema nägu on sidemetes. Silm sinine. Arstid on ninna paigaldanud mingi toru, mille otstarvet Ivan ei teagi. «Nina kaudu ma hingata ei saa. Ainult suu kaudu,» selgitas mees. Käsi on kipsis ja ees ootab operatsioon. «Raudplaadid pannakse kätte,» teadis ta rääkida. Ivan ei saanud aga vigastada sõjas, vaid rahulikus Paide linnas. Ja tema vigastusi ei põhjustanud Vene sõdur, vaid teised ukrainlsed.