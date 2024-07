Tallinnast pärit õpetaja arendab Türil tennisekultuuri

Kerttu Vooril on Türil tenniseentusiaste nii rohkelt, et kaks päeva nädalas viibib treener väljakutel hommikust hiliste õhtutundideni.

Kui viimati nägime kohalikku tenniseentusiasmi Paide seltskonnaturniiridel, siis nüüd on ka Türi tenniseväljakutel olnud võimalik märgata suuremat sagimist kui kombeks. Seda just seetõttu, et käimasoleval suvekuul on Türi tenniseklubi alustanud iganädalaste tennisetrennidega. Kaks korda nädalas, teisipäeval ja neljapäeval, oodatakse väljakutele nii nooremaid kui ka vanemaid tennisesõpru spordiala baasteadmisi omandama ning lõbusalt aega veetma.