Türi kolmikud magavad lõunaund uue kodumaja õunapuu all

Eile sai Türi imekolmikute perel elatud kuu aega oma uues kodus Vabriku puiesteel. Sündmus on perele eriline, sest nüüd on pereemal ja lastel võimalik vabamalt liikuda ning nad ei pea viiendalt korruselt alla pääsemiseks abikäsi ootama. Ilusate ilmadega teevad kolmikud lõunauinaku maja ees õunapuu all ning ärkvel olles patsutavad vormidesse liivakooke koduhoovi liivakastis. «See on vabadus, mida olen pikalt oodanud,» rõõmustas kolmikute ema Külen Erala.