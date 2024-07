Hundinolk käis külaelu uudistamas

Elor Ilmet märkis, et kohtumine ei üllatanud teda eriti, sest hunte on seal kandis varemgi liikunud. "Kaks nädalat tagasi kohtusin hommikul viie samasuguse hundiga, kuid läksime rahulikult oma teed, üksteist ei seganud," jutustas ta.

Kogenud loodusmehena sai Ilmet kohe aru, et tegemist on noore uudishimuliku hundikutsikaga, kes elu ja ümbrust alles avastab. "Hunti pole vaja karta. Ega hunt inimesele ikka vabatahtlikult kallale tule. Nii, et inimesed võivad rahulikult meie kanti seenemetsa tulla," julgustas ta.