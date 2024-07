Väinjärve veepidu külastas üle tuhande inimese

Sealjuures pole ühelgi tänapäeva suvefestivalil nii pikka ajalugu. Nimelt korraldati Väinjärve veepidu juba 58. korda. Peo korraldusõiguse lunastasid Järva vallalt Wildin’ Estonia noored, kellest suur osa on lapsepõlves ja noorena isegi Väinjärve veepeol viibinud ning oskavad seega hinnata, milline see üritus olema peaks, et igas vanuses Järvamaa inimestele üht mõnusat suvist meelelahutust pakuks.