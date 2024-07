Suvevolle tõmbas otsad kokku

Paide Suvevolle korraldaja Piret Reinfeld ütles, et kui terve suve oli ilm mänge soosinud ja enamasti päikest ja sooja andnud, siis viimasel etapil kostitas see mängijaid tõelise rajuga. «Pidime mängude algust tublisti edasi lükkama. Oma jälje jätsid viimaste päevade vihmavalingud ka osalejate arvule. Aga need, kellele tulemus oluline oli või kel harjumus igal teisipäeval võrkpalli mängimas käia, tulid ikkagi,» rääkis ta.