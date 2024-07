Kesk-Eesti marjakasvatus kogub tuure välismaal

Ervita marjakasvatus alustas sellel aastal oma marjakorjamise hooaega varem kui tavaliselt, kuna päikselised ilmad on soosinud mustikate valmimist ning soovijatele marju jagub. Eelmisel aastal sellist luksust omanikud endale lubada ei saanud, kuna tugevad öökülmad kahjustasid taimi, mis vähendas kõvasti saagikust ning lükkas edasi valmimisaega. «Praegust saaki eelmise aasta omaga võrrelda ei anna. See oli umbes 20 protsenti tänavusest, sisuliselt ikaldus,» meenutas üks Ervita marjakasvatuse omanikest Jegor Mitrofanski eelmist aastakäiku.

Samuti avaldab peremehe sõnade kohaselt saagikusele mõju see, et 2022. aastal tehti pooltele põldudele noorendusniitmised. «Eelmine aasta need alad saaki ei andnud, aga see aasta saab sealt juba marju. Teine pool, kus noorendusniitmist ei tehtud, on natuke hõredam, aga üldiselt mustikaid ikka on,» lausus ta.