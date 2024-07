Kukeseeni leiab nii turulettidelt kui ka metsa alt

Keskmisele turuletile olid oma kauba üles seadnud regulaarsetele turukülastajatele tuttavad Madis Suits (pildil) ja Aveli Valb, kes käivad Paides saaduseid müümas Tartumaalt. Viimati suhtles Järva Teataja Paide turul Suitsu ja Valbiga juunikuu lõpus ning peamine silma torganud erinevus leti peal oligi kukeseente olemasolu. Suitsu sõnul andis juba juulikuu algus märku, et tulemas on edukas seeneaasta. «Ka juuli keskel oli väga rikkalik aeg, kuid enamasti on just augusti algus see kõige parem kukeseeneaeg. Loodetavasti tulevad teised seened ka augusti lõpus või septembri alguses järele,» lisas Suits.