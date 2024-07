Punaselg-õgija – Zorro-maskiga suvenaaber

Tore on neid elluastumisi lähedalt jälgida. Meie maamaja kuuseheki taga raiesmikul on suur murdunud kask, kus ühel kindlal oksatüükal meeldis isasel punaselg-õgijal istet võtta. Võis arvata, et niisama ta seal ei istu, et all okste vahel peidus asub pesa. Et õgijate tegemisi mitte häirida, peitsin end vaatlustelki.