Ekspoliitik Priit Toobal hakkab Paides kohvikut pidama

19. juunil kuulutas Paide muusika- ja teatrimaja välja riigihanke oma teatrikohvikule uue omaniku leidmiseks. Kuu aega hiljem andis linnavalitsus teada, et pikendab üürilepingut uue toitlustaja puuduoleku tõttu ning jätkab otsinguid. Tänaseks on pilt aga selginenud ning ühest kiirest kõnest postitajale Priit Toobalile piisab, et saada kindel vastus. Nimelt just tema ettevõte, Kildu ratsakeskus-külalistemaja, on võitnud riigihanke ning asub alates järgnevast kuust teatrimaja ruumides tööle.