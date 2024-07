Neljapäevase Järva Teataja tutvustus

* Kes oleks võinud arvata, et Norra mõisale, mis seisis aastaid hüljatuna keset metsikut loodust ja tundus, et tema aeg enam iialgi tagasi ei tule, langeb kunagi osaks säärane lotovõit, et ta satub omaniku kätte, kes mitte ainult ei räägi, vaid ka teeb. Ilusaid jutte sellest, kuidas vanad mõisad uute omanike käe all hakkavad kohe uuele elule ärkama, on olnud ajast aega palju, ent elu on näidanud, et vaid vähesed plaanid saavad teoks. Norra mõisa peremees, ettevõtte Contriber Research Center juht Rein Lemberpuu tõestab vastupidist – mõte rajada mõisa enesearengu kool ja õppekeskus pole jäänud üksnes ettevõtte arengudokumentidesse, vaid asjad arenevad silmanähtavalt kiiresti. Tänaseks on mõisamajal juba ees uued aknad, valatud on põrandad ning sees elekter, vesi ja küte. Esimesed üritusedki on peetud ja külalised võõrustatud.