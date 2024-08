Paide linnameeskond tutvustas islandlastele saunakultuuri

Pärnu rannastaadionil katsusid teistkordselt rammu paidekad ning islandlaste Stjarnan. Nädal varem Islandil toimunud avakohtumise võitsid minimaalse 2-1 seisuga islandlased, seega veidi paksem kaardipakk ning favoriidikoorem kuulusid neile. Tuleb meenutada, et Paide pidi ka õnne tänama, et Eestisse tuldi minimaalse kaotusseisuga, sest islandlastel oli mitmeid võimalusi eduseisu kasvatamiseks. Ennist mainitut kinnitasid ka ennustusportaalide koefitsiendid- islandlaste edasipääsu koefitsient oli enne mängu 1.4 Paide 4.2 vastu.

Paide peatreener Ivan Stojkovic kinnitas Soccernetile antud intervjuus, et meeskond on valmis ja tehtud on mõningad korrektuurid. Otsustava faktorina tõi ta välja mentaliteedi ning võidutahte. "Usun, et mõlemad meeskonnad on vastaseks taktikaliselt valmis, mistap määrab palju usk, võidutahe ja üleüldine vaimne valmisolek," lausus ta Soccernetile.