Paide linnameeskonna peatreener Ivan Stojković: tahan tänada inimesi, kes on nii mind kui ka mängijaid rasketel hetkedel toetanud.

Ivan Stojković: Tahan tänada inimesi, kes on nii mind kui ka mängijaid rasketel hetkedel toetanud. Meil on olnud koduses liigas muresid. Meil on olnud mänge, kus me ei ole mänginud nii nagu peaksime. Arvan, et täna tuli usk ja raske töö meie juurde ringiga tagasi ning tulemus peegeldab seda. Olen väga uhke, et suutsime enda ümber olevaid inimesi rõõmsaks teha. Sellised emotsioonid on siirad- lõpuks on see jalgpall, võidud ja suured momendid teevad inimesi õnnelikuks!