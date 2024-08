Paide linnavalitsus pani müüki Vee tänava apteegimaja. Linn on ärihoone maha müümist kaalunud juba aastaid, ent alati on saanud takistuseks majas tegutsev Vee tänava apteek, mis on andnud linnale sõnumi, et kui maja omanikku vahetab, tuleb neil apteek sulgeda.