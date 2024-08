Türi leidis noorte heaolu toetava ametniku

Praeguseks on Jürjens eluala muutmas ning lõpetanud Järvamaa kutsehariduskeskuses tegevusjuhendaja eriala. Viimati töötas Birgit MTÜ Me Hoolime Sinust meeskonnas. Ta oli erivajadustega lastehoius lapsehoidja, tegevusjuhendaja erinevatele klientidele ning Paide linnavalitsuses tugiisik.

Birgiti Jürjensi töö eesmärk on läbi oma töö toetada ja panustada kogukonda ning aidata seeläbi noori ühiskonna ellu tagasi. Tema ülesanne on juhinduda noorte vajaduste ja huvide põhjalikust mõistmisest, pakkudes neile vajalikku tuge ja ressursse. "Usun, et iga noor väärib võimalust ning tahan aidata neil seda saavutada," lausus ta.

Türi vald, Järva vald ja Paide linn on liitunud noortegarantii tugisüsteemiga, mis on osa laiemast Eesti tegevuskavast. Kava eesmärk on jälgida, et kõik sihtrühmas olevad noored üle Eesti saaks kas tööpakkumise või täiendusõppe, õpipoisiõppe või praktikapakkumise nelja kuu jooksul pärast töötuks jäämist või haridussüsteemist lahkumist.