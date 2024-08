Pildid Väätsal tegutsesid vandaalid

Väätsa raamatukogu ja noortetoa sissepääsu juures toimetasid öösel segamatult vandaalid. Lisaks välja tiritud lilledele on hulgaliselt maha loobitud ka tomateid. Kuna aga tomateid antud sissepääsu juures ei kasva siis selline tomatite leid võib tähendada leidja hinnangul seda, et ka aiamaadel on pahandust tehtud.