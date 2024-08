TÄHELEPANU Järvamaal seikleb ringi haruldane loom

Kaljusalu talu peremees Jaanus Heinaste ütles, et okassead on loomapargis Öötlas olnud juba üle aasta, kuid hiljuti kolisid nad eksootilised loomad oma uue Kirna maja juurde. "Tegin neile küll turvalise aediku ümber, turvasin laiade prussidega ning metalne võrk oli ka piirdeks. Aga nad ikkagi närisid selle läbi ja sai putku," rääkis ta. "Tänapäeval tehakse metallvõrgud tõenäoliselt nii kehvast materjalist, et materjali kokku hoida."