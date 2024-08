Türi Püha Martini kiriku saladused tuuakse päevavalgele

Sarnaseid uuringuid on EKA tudengid ja õppejõud teinud Järvamaa kirikutes eelmistelgi aastatel (nt Koeru, Ambla, Järva-Peetri), kust on leitud viimistlusi alates keskajast kuni 20. saj alguseni – neist tähelepanuvääseimad on mitu kihti maalinguid Koeru kirikus.