Paidesse ärikeskuse rajanud mehed tegid sama ka 50 kilomeetri kaugusel

730-ruutmeetrisest hoonest on Hesburgeri käes 170 ruutmeetrit, Omnival 40 ruutmeetrit. Ülejäänud pinnal laiub Pepco kauplus. Kogu hoone on pikaajaliste rendilepingutega kaetud. "Sellistes väikestes keskustes saab kinnisvara arendada ikkagi niimoodi, et plaan on ette paigas," rõhutas Gornischeff.