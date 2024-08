Ringrajasõitjad kihutasid Soomes

“Tulime Alastarosse, et kogemusi koguda. See oli esimene kord siin rajal Yamaha R6-ga sõita,” rääkis Selyn Kazakova. “Neljapäevasel treeningul tegin paar sessiooni ja kõik töötas, laupäeval aga algasid remonditööd. Teisel sessioonil ei tahtnud motikas enam edasi minna ja hakkasime isaga mõtlema, mis toimub. Õnneks olid teised Vihuri liikmed ka kohal ja tegi väga südame soojaks, kui nad kõik tulid aitama, et mind uuesti rajale saada. Suured tänud Hugo isale, Andre isale, Silvesteri isale ja kõigile teistele, kes abi pakkusid! Pool päeva läks vea leidmisele ja viimasel sessioonil pääsesin rajale – kõik toimis.”