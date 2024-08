Teisipäevase Järva Teataja tutvustus

* Paide muusika- ja teatrimaja otsis hankega viieks aastaks oma majja kohvikupidajat. Parima pakkumise tegi Viljandimaal tegutsev firma OÜ Kildu Grupp, mille taga seisab skandaalne ekspoliitik Priit Toobal. Tooba­li soov on luua päevakohvikust ka õhtusem restorani stiilis ajaveetmiskoht. Ta sõnas, et teatrikohvikul oli juba oma klientuur, mida ta kindlasti püüab üle võtta, kuid samal ajal sihtrühma ka avardada. «Enda kontseptsioonis soovime teatrimaja üritustele lisaks hakata korraldama kohvikus oma üritusi. Tahame olla kõige laiemas mõttes kultuurikohvik – pakkuda nii toidukultuuri kui ka head kuulamist ja vaatamist,» selgitas­ Toobal.

* Nädalavahetusel sotsiaalmeedias levima hakanud üleskutsed anda teada Järvamaal seiklevatest okassigadest polnud sugugi nali. Kaljusalu talu loomapargist pääses tõepoolest jooksu kaks Eestis tavapäraselt mitte elavat looma, keda talupere ja vabatahtlikud kohe kiiresti otsima asusid. Kaljusalu talu peremees Jaanus Heinaste ütles, et okassead on Öötlas loomapargis olnud juba üle aasta, kuid hiljuti kolisid nad eksootilised loomad oma uue Kirna maja juurde. «Tegin neile küll turvalise aediku ümber, turvasin laiade prussidega ning metalne võrk oli ka piirdeks, aga nad ikkagi närisid selle läbi ja said putku,» selgitas ta. «Tänapäeval tehakse metallvõrgud tõenäoliselt nii kehvast materjalist, et materjali kokku hoida.»