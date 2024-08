Järvamaa põldudele ilmus masin, kus osa tööst teeb ära elekter

Konkreetset mudelit John Deere T6 hetkel osta ei saa. Põllumajandustehnika hiiu Eesti esindaja Wihuri Agri tõi masina Männiku Teravilja põldudele katsetamiseks. See on tavapärane praktika, et enne müügile jõudmist pannakse masin proovile reaalsetes oludes.