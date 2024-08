Metsapadrikute rüpes asuv majake võõrustab järgmisel paaril kuul ehitajaid

RMK Pärnu-Viljandi piirkonna valitsemisalas Järvamaal asub üks metsamaja, see on Vanapagana metsamaja ning üks metsaonn - Saeveski metsaonn. Kui mõned üksikud halvad näited välja arvata, oskavad matkajad neile mõeldud siinset taristut hoida.

RMK külastusala juht Riho Männik sõnas, et Vanapagana metsamaja on lihtne askeetlik metsamaja, kus puudub nii vesi kui ka elekter. „Metsamaja on seetõttu vähem kasutatav kui paljud teised metsamajad,” avaldas ta. „Siia tulevad puhkama eelkõige loodust ja rahu armastavad inimesed. Paljud neist on metsamaja külastanud mitmeid kordi ja nende lahkudes on alati maja kenasti korras.”