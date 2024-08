Paide linnameeskond täiendas jällegi jõudsalt rahakotti

Paljudel inimestel on jäänud väär arusaam, et eurosarjas teenitud raha jääb täies mahus klubile, kuid tegelikult lisandub sinna ka mitmeid väljaminekuid. Näiteks saadud boonuse eest tasutakse reisikulud ning kodumängu korralduskulud. Siiski on oluline ümber sõnastada meedias ringlev fakt, et boonused ja reisitoetused on üksteisest eraldi- tegelikult boonuse eest tasutaksegi kõik väljaminekud. Järva Teataja mainis peale linnameeskonna teise eelringi edenemist , et paljudel klubidel on komme maksta mängijatele edu korral ka boonuseid- kas Paide teeb seda või mitte, seda ei saa kindlalt väita.