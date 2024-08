1, 2, 3 ja start! Arvamusfestival saab täna Paides avapaugu

Arvamusfestivalil kohtuvad erinevate valdkondade ja teemade spetsialistid, inimesed riigiasutustest ja vabaühendustest, kultuuritegelased, ettevõtjad, poliitikud, ajakirjanikud ja kodanikud. Arvamusfestivali eestvedaja Kaspar Tammisti sõnul on oluline, et inimestel oleks füüsiline koht, kus kokku tulla ning erinevatel teemadel arutleda. “Juba 12. korda tulevad Eesti inimesed Arvamusfestivalile, et luua põnevaid arutelusid ning ammutada mõtteid ja ideid, kuidas Eesti elu paremaks teha. Arvamusfestival toimub Paides ainult kahel päeval, kuid Eesti inimeste seas elab see edasi terve aasta,” kirjeldas Tammist, et arutelude mõtted jõuavad õigel hetkel õigete inimesteni.

Suure mõttemaratoniga starditakse 9. augustil kell 12. Esimeste arutelude seas on näiteks elektrihinda, võõrtööjõudu ja filmimuusikat puudutavad teemad. Kell 12 on kavas ka arutelu “Narkopoliitika Eestis - me karistame teid terveks”, kus küsitakse, miks Eesti inimesed tarvitavad aina rohkem uimasteid. Teiste seas osalevad arutelus ka näitleja Märt Avandi ning terviseminister Riina Sikkut.