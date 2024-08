Väätsal toimub mõisakontsert

Laupäeval, 10. augustil kell 18 algav kontsert toimub Väätsa mõisas. Sari “Eesti mõisad” on tutvustanud siiani paljusid Järvamaa toredaid mõisaid, kuid seda veidi varjatud pärli pole kontserdikorraldajad veel avastanud.

Agentuuri Corelli Music kroonijuveel, kontserdisari „Eesti mõisad" on unikaalne kultuurinähtus, milles romantiline mõisaelamus, ajalugu ja arhitektuuripärlid on ühendatud mõisate kuldajastu kauni muusika ja metseenlusega. Suvel 2022 sai alates aastast 1999 igal suvel toimunud sarjas mängitud 100-s erinevas mõisas üle Eesti ning kontserdisari jätkub juba 26. korda.

KAVA: säravalt kaunis barokiaja muusika ajastu pillidel, nagu see kunagi mõisasaalides võis kõlada. Bachi, Händeli, Purcelli jt meistrite aariad, kantaadid, sonaadid.

Sarja algusest alates on peaesineja olnud aastal 2022 oma 30. juubelisünnipäeva tähistanud barokkansambel Corelli Consort, kes mängib säravat barokiaja muusikat ajastu pillidel. Just nii võis see muusika kõlada ka ammustel aegadel mõisate ballisaalides. Mõisate ajalugu ja arhitektuuri tutvustab igas mõisas oma tuntud muhedal moel kunstiajaloolane Jüri Kuuskemaa. Mõisates ootavad tund enne kontserdi algust ja vaheajal mõnusad salongikohvikud.