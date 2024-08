PILDID Paidest sai Eesti esimene ohusireenidega kaetud linn

Ohusireenid on osa üleriigilisest ohuteavituse süsteemist ning nende eesmärk on anda võimalikult paljudele inimestele akuutses ohuolukorras teada, et tuleb kohe varjuda ning siis otsida ja oodata lisainfot. Ohusireene kasutab riik alati koos teiste teavitusviisidega nagu SMS-põhine EE-ALARM, kriis.ee, kriisiinfotelefon 1247 jne. Üleriigilist ohusireenide võrgustikku arendab Päästeamet koostöös Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskusega.