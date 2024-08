Rannavõrkpalli koorekiht koguneb Paidesse karikaid jagama

Paide etapi korraldaja Veiko Tihemets ütles, et finaaletapile on end kirja pannud 29 meeste- ja 21 naistepaari. Esindatud on suisa kuue riigi sportlased. Osalejaid tuleb Eestist, Lätist, Leedust, Soomest, Poolast ja Norrast. «Kui Baltimaad ja Soome on esindatud paaridega, siis Norra ja Poola võrkpallureid leiab eestlastega segapaaridest mängimas,» täpsustas ta.