Laste jalgpallilaager püstitas uue rekordi

Paide Linnameeskonna kogukonnajuht Arto Saar ütles, et Paide Naturali lastelaager on klubis ammune tava, mis mõeldud eelkõige noormängijatele innustuseks ja suvise vaba aja täitmiseks. "Oleme alati rõhutanud, et laagrisse võivad tulla kõik, kes jalgpalli vastu huvi tunnevad. See on just õige koht, et teha spordialaga tutvust. Tundes ära, et mäng sobib, saab sügisest juba mõne treeningrühmaga liituda," selgitas ta.