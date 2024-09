Öised kohvikud valmistuvad sügiseks

Kui esimesel kahel toimumiskorral hõlmas ettevõtmine vaid Paide kohvikuid-toidukohti, siis selle aasta alguses laienes ÖÖÖÖkohvikute programm juba ka mujale maakonda ja nii on see ka septembris ja oktoobris, seda üheksal kolmapäeval. Stardi saavad öised, kell 19–23 avatud kohvikud 4. septembril ja viimasena võõrustatakse külastajaid 30. oktoobril.

Öökohvikute idee algataja Kristina Gudinas selgitab, et osaleda soovivaid toidukohti tikutulega otsima ei pidanud, nädala jooksul jooksid registreerijad üleskutsele lausa tormi ning nädala lõpuga oligi nimekiri lukus. Igal septembri ja oktoobri kolmapäeval on külastajatele avatud vaid üks ÖÖÖÖkohvikute kampaaniaga liitunud kohvik. Praegu on teada, et öised kohvikud ootavad külastajaid sügisel Türil, Imaveres ja Eistveres.