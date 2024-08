Paide kirikuaias elavad lambad

EELK Paide Püha Risti koguduse õpetaja Andres Tšumakovi­ sõnul on lammaste kirikuaeda toomisel maine põhjendus. Nimelt on tarvis seal muru pügada ja ajal, kui roheline maailmavaade on aus ees, otsustas kirikurahvas kõige rohelisema murupügamise kasuks. Et ükski roheline lible ei läheks raisku, vaid neist saab loomasööt.