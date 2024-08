Neljapäevase Järva Teataja tutvustus

* Kolmapäeva pärastlõunal saabus Järva vallast Päinurme külast Paide kesklinna kaks lammast, kes seadsid end ajutiselt kirikuaeda elama. EELK Paide Püha Risti koguduse õpetaja Andres Tšumakovi­ sõnul on lammaste kirikuaeda toomisel maine põhjendus. Nimelt on tarvis seal muru pügada ja ajal, kui roheline maailmavaade on aus ees, otsustas kirikurahvas kõige rohelisema murupügamise kasuks. Et ükski roheline lible ei läheks raisku, vaid neist saab loomasööt.

* Kui arvamuste virvarr algab Paides reede keskpäeval, siis tund aega varem avatakse kirikus näitus «Armastuse valem», millele järgneb orelikontsert. Kolmapäeval kirikus näitust üles seadnud kujundaja Mart Kivisild selgitas, et näitus annab ülevaate helilooja Arvo Pärdi loomingust. «Armastuse valemit» on varem saanud näha Saksamaal, kuid Pärdi sünnilinnal on au Eestis esimesena seda võõrustada.

* Kolmapäeva öösel jõudis Kaljusalu loomatalust putku pistnud okassiga õnnelikult koju tagasi. Neli päeva jooksus olnud eksootiline loom oli oma rännakutega jõudnud juba kuue-seitsme kilomeetri kaugusele Reopallu. Kui varem tuli okassea omanikele vihjeid looma liikumise kohta valdavalt Kirnast ja selle lähiümbrusest, siis sedapuhku said nad enne kella üht öösel kõne, et okassiga meenutav elukas tegutseb Reopalus Combimilli saeveski valvuri majakese juures.

* Türi põhikooli kehalise kasvatuse õpetaja Liisa Gritšenko tegi sotsiaalmeedias üleskutse annetada koolile seisma jäänud pulsikelli, mida tuleval õppeaastal õppetöös kasutada. Gritšenko sõnul on Türi põhikool andnud ka varem seisma jäänud spordivahenditele uue elu. «Kellel on seisma jäänud asju, võib need koolile tuua. Näiteks suusavarustust on päris palju toodud – on need siis ainult kepid, suusad või lapsele väikeseks jäänud saapad. Kui järelkasvu peale ei tule ja rohkem pole neid vaja, ongi hea varustus kellelegi edasi anda,» arutles ta.

* Reedest pühapäevani näeb Paides Eesti parimaid rannavõrkpallureid, kes kogunevad Kesk-Eestisse Standardi rannavolle suvetuuri viimasele etapile karikavõitjaid selgitama. Kuna finaaletapi eel on veel nii mõnelgi võistluspaaril seisud lahtised, kujuneb osavõtt rohkeks.

* Eelmise kuu lõpus võtsid inspiratsiooniaedade pargi, Lõuna-Järvamaa koostöökogu, Kirna mõisa ning Türi vallavalitsuse ja kogukonnaseltsi inimesed osa õppereisist Hollandisse, kus kogusid innustust Madalmaade kaunimatest parkidest. Reis oli osa kolmeaastasest suurprojektist «Elujõuline kogukond» ja läks maksma üle 16 000 euro.