Endine linnapea kaotas töö

Järva Teataja kirjutas juba mais, et pikka aega on maakonna poliitikud sahistanud, et SA Järvamaa juht Siret Pihelgas kaotab töö ja tema peamiseks kangutajaks on Paide linnapea Kaido Ivask. Kuigi poliitikud toona eitasid oma plaani, ostustas SA Järvamaa nõukogu kutsuda Pihelgas 12. septembrist ametist tagasi.