GALERII Paide mänguolud soosivad kogenud rannavõrkpallureid

Paide etapi korraldaja Veiko Tihemets nentis laupäeva hommikul, vaheldumisi päiksesepaiste ja lausvihmas käes olles, et kui pealtvaatajate osa välja arvata, siis sportlikus võtmes vihmasajud rannavollet kuidagi segada ei saa. "Mängijatel on lihtsalt ebamugavam," lisas ta. "Et olud muutuvad, nii liiv kui pall lähevad libedamaks ja raskemaks, siis annab see eelise kogenenud mängijatele. Sama trendi, kogemuste olulisust on näha ka rannavollemaailmas laiemalt."