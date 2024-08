Kesk-Eestis esitleti digitaalseid kombaine

Wihuri Agri saagikoristusmasinate tootejuht Marten Musta rääkis: ”See on tavapärane praktika, et toome uue mudeli enne müügi alustamist Eesti põllumeestele tutvumiseks. Vihmasele suvele vaatamata saab kombain huvilistele näidata milleks ta põllul võimeline on. Näitasime täna põllul ka mismoodi töötab Machine Sync ehk kuidas kombain toimib juhtmasinana, kontrollides traktori ja viljakäru kiirust, suunda ja asukohta. See võimaldab ”sõidu pealt” vilja välja laadida ning annab vilja logistikale juurde kiirust mida hädasti vaja just sellisel ”vihmaga võidu” viljakoristamisel.”