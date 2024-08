Laagrilapsed meisterdasid fännidele plaksuteid

Paide Linnameeskonna turundusjuht Karl-Thomas Kallasmaa ütles, et laagri lastele mõeldud töötubasid aitas läbi viia laagri nimisponsori Naturali esindaja Teet Raidsalu, kes võttis tehasest kaasa plaksutite meisterdamiseks mõeldud materjali.

Kallasmaa lisas, et naharibad, mida käepidemete valmistamiseks kasutatakse, pärinevad nahakunstnik Stella Soomlaisilt. Ta on tuntud ja hinnatud just naturaalse tooraine ratsionaalset ärakasutamise ja keskkonnasõbralikkuse poolest.