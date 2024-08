Igor Kotjuh: luule on ime

Igor Kotjuh tõdeb, et Paide on ideaalne linn, kus oma elu aeglustada. Kultuuriinimesele on väga oluline, sest siin on kogu aeg vaikne.

Paides elav luuletaja Igor Kotjuh (46) on kasvanud üles viies keelekeskkonnas ning on ühtpidi võrukas ja teistpidi ukrainlane. See ebatavaline päritolu on olnud lähteks ka tema kirjanikuks saamisele. Aga selleks, et olla luuletaja, peab olema veel kõike muud: taksojuht, korstna­pühkija, õpetaja, tõlkija, kirjastaja, ürituste korraldaja.