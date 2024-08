Seatembuga kuulsaks saanud okassiga rahuneb seiklustest

Aga okassigadel läks uues kodus vist igavaks või tahtsid nad lihtsalt kummalisel moel tähelepanu saada. Igal juhul otsustasid nad oma aediku värava all oleva jämeda laua puruks närida ja proovida hammaste teravust ka maa sees oleva traatvõrgu kallal. Mõlemast said nad pererahvale märkamatult jagu ja vabadusest lahutas neid kümnesentimeetrine pilu. Sellest piisas, et putku pista ja pererahvas tõsiselt muretsema panna.