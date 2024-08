Paide kirikus avati näitus Arvo Pärdi loomingust

„Seetõttu on tore, et see näitus avatakse just arvamusfestivali ajal. Arvamusfestivali eesmärk on olnud arutelu teel „luua paremat arusaamist iseendast, üksteisest ja maailmast“. Arvo Pärt on oma sisemist arutelu iseendaga pidanud aastakümneid ja me saame sellest osa tema päevikute kaudu, mille ta on usaldanud keskuse arhiivile. Selline pidev mõttetegevus iseendaga on viinud teda ka järeldusteni, uute lahendusteni, mida ta on väljendanud oma muusikas,“ sõnas Kai Kutman näituse avamisel.