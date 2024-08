Laupäevase Järva Teataja tutvustus

* Paides elav luuletaja Igor Kotjuh (46) on kasvanud üles viies keelekeskkonnas ning on ühtpidi võrukas ja teistpidi ukrainlane. See ebatavaline päritolu on olnud lähteks ka tema kirjanikuks saamisele. Aga selleks, et olla luuletaja, peab olema veel kõike muud: taksojuht, korstna­pühkija, õpetaja, tõlkija, kirjastaja, ürituste korraldaja. Igor Kotjuh on esimene Paide kirjanik, kes on pälvinud riigilt kirjanikupalga, mis võimaldab tal kolm aastat rahulikumalt hingata, teades, et loomingu avaldamiseks pole tarvis mõnda aega öötunde teha. Iga luuletaja teab, et luuletamine ei too raha sisse ning sageli valmistab loomine suurt valu ja vaeva, aga ilma selleta kah ei saa.