Jalgpallinoored võitsid Leedu eakaaslasi

Kuivõrd rohkem tabamusi ei sündinud, tähistas lõpuvile Eesti noormeestele 3:1 võitu, millega peatreener enda sõnul rahule jääb. „Päris palju jooksmist oli ja poisid said kõva koormuse. Teist poolaega oleksime võinud natuke rohkem kontrollida, aga kui rahvusvahelise mängu võidad, on patt nuriseda," ütles Pärnpuu. „Tundub klišee, aga kui me paneme endast väljakul maksimumi välja, siis sellised mängud me võidame. Ma olen tänase pingutusega väga rahul ja arvan, et me väärisime seda võitu. Leedu on viimasel ajal läinud noortega järjest kõvemaks ja – kuigi ma pole veel videolt mängu vaadanud – olen väga paljude asjadega rahul. Ja see on hea emotsioon!"