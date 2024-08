Laupäeval Paides: jalgpallihall saab nurgakivi, arvamusfestivalil kavas tehnoloogiat ja jalgpalli ühendav arutelu

Statsionaarse jalgpallihalli rajab AS Maru Ehitus. Halli kogumaksumus on 3,6 miljonit eurot, millest 2,5 miljonit tuleb riigieelarvest. Jalgpallihalli vahetusse lähedusse kerkib Paide Linnameeskonna eestvedamisel ka spordikompleksi teeninduskeskus. Rajatise maksumus on 1,1 miljonit, millest üle 400 tuhande euro katab jalgpalliklubi omaosalus.