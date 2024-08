Paide motosportlane sõitis end poodiumile

"Alustasin kaheksa-aastaselt kardispordiga ja väikese poisina nägin ka tänaseid ajaloolisi vormeleid Riias Bikernieki rajal võistlemas. See jättis võimsa mulje," rääkis Grikis. "Võidusõit on hobi, mis on veres, ei saa lihtsalt tulla ja sõita. Minu jaoks on võidusõit ka võimalus igapäevategevustest välja lülituda, see annab motivatsiooni, on lihtsalt vahva ja pakub võimalusi kohtuda toredate inimestega."