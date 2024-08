Jooksjad tähistavad Balti keti 35. aastapäeva 678 km läbi kolme Balti riigi

Peale möödunud nädalal info levima hakkamist Lätis on liitunud iga päevaga jooksjaid sh ka ultramaratoonorid Alma Vītola, Ansis Šķibusts ning Juris Dzenis, kes on just naasnud USAst, kus ta osales Western States Endurance Run’il, olles esimene lätlane, kes selle võistluse lõpetas.

"Run the Baltic Way 35" algatajast Rūdolfs Birnbaumsist

Rūdolfs Birnbaums on jooksmisega aktiivselt tegelenud viimased seitse aastat. Ta on läbinud Riia maratoni, Sigulda mäemaratoni ja Cēsis Eco Traili. Ta on üks esimestest lätlastest, kes on lõpetanud Norra Tromsø SkyRace'i täispika distantsi ning on osalenud jooksuüritustel Lätis, Norras, Horvaatias, Hispaanias ja Prantsusmaal.

Marsruudi jälgimiseks ja jooksuga liitumiseks külastage Run the Baltic Way 35 veebilehte.