Arvamusfestival meelitas arutlema ligi 11 000 inimest

Arvamusfestivali eestvedaja Kaspar Tammisti sõnul näitab külastajate arv, et festival on jätkuvalt Eesti ühiskonnale vajalik. “Tänavu sai aruteludest osa ligi 11 000 inimest. Seda on kirjeldamatult hea meel näha, et Arvamusfestival on aastate jooksul nii palju suuremaks kasvanud, sest iga külastaja annab oma panuse Eesti arutelukultuuri arengusse ja hea arutelutava laiemasse levikusse,” sõnas eestvedaja, kes tõi võrdluseks välja, et kui Arvamusfestival 2013. aastal alustas, külastas sündmust umbes 2000 inimest.