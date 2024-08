PILDID Vihmahood Türi kauplejaid ei heidutanud

Ettevõtmise eestvedaja Maarja Brause võttis ostlejaid vastu Paide tänaval Piparkoogimajas. Brause sõnul tegi vihm puhta töö, kuid huvilisi see ürituselt minema ei peletanud. “Inimesi ikka käib. Varsti on umbes 50 siit läbi astunud,” lausus naine. Samuti mainis ta, et ükski müüja, kes Piparkoogimajja kaupa soovis välja panema tulla, oma kohast ilma tõttu ära ei öelnud.