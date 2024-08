Noormeeste U16 koondis alistus esimese poolaja väravast Türgile

Türgi lõi kohtumise ainsa tabamuse nurgalöögist, mis Pärnpuu sõnul võinuks olla ennetatav. „Standardolukorrad on need, kus tahaksime olla nii tugevad, et me sealt väravaid sisse ei laseks ning pigem oleksime ise need, kes sealt löövad. Täna aga tekkis poistel nurgalöögi järel väike segadus, mistõttu löödi hoopis meile.“

Nädalases treeninglaagris kohtus Eesti lisaks Türgile ka Leedu eakaaslastega, kelle vastu saadi kirja 3:1 võit. Peatreener rääkis, et taolised rahvusvahelised mängud on koondise jaoks kuldaväärt. „Isegi, kui mõned poisid mängivad juba meeste tasemel jalgpalli, on maavõistlused hoopis midagi muud. Need on mängud, kus me näeme, millises kohas me võrreldes teistega parasjagu oleme. Tegime siin kaks väga korralikku mängu, mis on meile heaks õppimiskohaks. Me ei saagi 14- ja 15-aastastelt noormeestelt oodata, et nad kõik õigesti teeks – nüüd teeme analüüsi ja vaatame, kus meil on võimalus järjest paremaks saada,“ sõnas Pärnpuu lõpetuseks.