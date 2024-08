Paidest sai esimene ohusireenidega kaetud linn

Siseminister Lauri Läänemets rõhutas arvamusfestivali avapäeval keskväljakul peetud kõnes, et Paide elanikud on nüüdsest veelgi paremini kaitstud kui varem, sest just sireenid on need, mis on mõeldud kõikvõimalike ohtude teavituseks. «Eesti ei ole kaitstud mitte ainult siis, kui vaenlasel siia ei lasta tulla, vaid ka siis, kui meie oma inimestel on tagalas kõik korras,» ütles ta. «Lähiaastatel eraldab valitsus riigikaitsesse veel 1,1 miljardit eurot, millest pea veerandi investeerime siseturvalisusse, sealhulgas elanikkonnakaitsesse.»