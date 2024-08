Jäätmejaam hakkab üht võimalust lisaks pakkuma

Juba aasta alguses, mil varem Väätsa prügila hallata olnud Türi jäätmejaama uueks operaatoriks sai Türi Haldus, avaldas selle juht Elari Hiis, et jäätmejaama tuleviku suhtes on kavas veel üks uuendus. «Meie soov on tekitada sinna niinimetatud taaskasutatava kila-kola nurk, kust siis edaspidi saab kellegi vana jalgratas teise uueks või mõne inimese vanast sohvast teise kodus uus sohva. Ühesõnaga – tahame taaskasutust edendada,» selgitas ta.

Nüüd, sügise hakul, ütles Elari Hiis, et taaskasutusnurga rajamise suhtes midagi muutunud pole ja mõte on jõus. Taaskasutusnurk jäätmejaama territooriumile kindlasti rajatakse, ent lahtine on veel, millal see tegevust alustab. «Keskkonnaloa taotlemiseks kulub keskmiselt kolm kuud. Praegu on asutustes puhkuste aeg ja et paberimajandus käib nii vallavalitsuse kui ka keskkonnaameti kaudu, siis see võtabki kõik aega,» selgitas ta.